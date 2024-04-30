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Генсек НАТО Столтенберг: доверие Украины к союзникам пошатнулось

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось.
Генсек НАТО Столтенберг: доверие Украины к союзникам пошатнулось
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

«Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнуло доверие (Украины. — RT)», — отметил Столтенберг.

Генсек альянса добавил, что необходима надёжная, институциональная основа поддержки, чтобы обеспечить её предсказуемость и подотчётность.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО видит на украинском фронте последствия невыполненных обещаний по поставкам вооружения.

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