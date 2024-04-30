Генсек НАТО Столтенберг: доверие Украины к союзникам пошатнулось
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.
«Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнуло доверие (Украины. — RT)», — отметил Столтенберг.
Генсек альянса добавил, что необходима надёжная, институциональная основа поддержки, чтобы обеспечить её предсказуемость и подотчётность.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО видит на украинском фронте последствия невыполненных обещаний по поставкам вооружения.