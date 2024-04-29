Руководство НАТО сейчас видит на поле боя последствия того, что страны альянса не выполняли свои обещания по военной помощи Украине, заявил генсек блока Йенс Столтенберг во время визита в Киев.

«Страны НАТО не поставили то, что обещали. США потратили месяцы, не соглашаясь на одобрение пакета помощи, а европейские союзники не поставили обещанное количество снарядов. И всё это имело серьёзные последствия на фронте... Мы видим эти последствия сейчас», — сказал Столтенберг.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский ранее заявил, что российские военные имеют значительное преимущество на фронте.

Как отметили в Кремле, ситуация в зоне специальной военной операции является красноречивой и однозначной, новые партии оружия Украине не изменят динамику на фронте.

По оценкам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, подразделения ВС России каждый день освобождают серьёзные участки и населённые пункты.