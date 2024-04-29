RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг: НАТО видит на украинском фронте последствия невыполненных обещаний

Короткая ссылка
Руководство НАТО сейчас видит на поле боя последствия того, что страны альянса не выполняли свои обещания по военной помощи Украине, заявил генсек блока Йенс Столтенберг во время визита в Киев.

«Страны НАТО не поставили то, что обещали. США потратили месяцы, не соглашаясь на одобрение пакета помощи, а европейские союзники не поставили обещанное количество снарядов. И всё это имело серьёзные последствия на фронте... Мы видим эти последствия сейчас», — сказал Столтенберг.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский ранее заявил, что российские военные имеют значительное преимущество на фронте.

Как отметили в Кремле, ситуация в зоне специальной военной операции является красноречивой и однозначной, новые партии оружия Украине не изменят динамику на фронте.

По оценкам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, подразделения ВС России каждый день освобождают серьёзные участки и населённые пункты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить