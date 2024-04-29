Столтенберг: НАТО видит на украинском фронте последствия невыполненных обещаний
«Страны НАТО не поставили то, что обещали. США потратили месяцы, не соглашаясь на одобрение пакета помощи, а европейские союзники не поставили обещанное количество снарядов. И всё это имело серьёзные последствия на фронте... Мы видим эти последствия сейчас», — сказал Столтенберг.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский ранее заявил, что российские военные имеют значительное преимущество на фронте.
Как отметили в Кремле, ситуация в зоне специальной военной операции является красноречивой и однозначной, новые партии оружия Украине не изменят динамику на фронте.
По оценкам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, подразделения ВС России каждый день освобождают серьёзные участки и населённые пункты.