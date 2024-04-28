RT в Telegram
Подпишись

Главком ВСУ Сырский: ВС России имеют преимущество и тактические успехи

Короткая ссылка
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские военные имеют значительное преимущество на фронте.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Сырского, ситуация на фронте обострилась.

Он рассказал, что, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, ВС России сосредоточили усилия на ряде направлений и имеют преимущество в силах и средствах.

Главком ВСУ добавил, что российские военные активно атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеют тактические успехи.

Наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр, уточнил Сырский.

Ранее в Минобороны России заявили, что населённый пункт Новобахмутовка в ДНР освобождён в результате работы российских военных из группировки «Центр».

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой позволит усилить поддержку российских подразделений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить