Главком ВСУ Сырский: ВС России имеют преимущество и тактические успехи
Об этом он написал в Telegram.
По словам Сырского, ситуация на фронте обострилась.
Он рассказал, что, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, ВС России сосредоточили усилия на ряде направлений и имеют преимущество в силах и средствах.
Главком ВСУ добавил, что российские военные активно атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеют тактические успехи.
Наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр, уточнил Сырский.
Ранее в Минобороны России заявили, что населённый пункт Новобахмутовка в ДНР освобождён в результате работы российских военных из группировки «Центр».
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой позволит усилить поддержку российских подразделений.