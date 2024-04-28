Главком ВСУ Сырский: ВС России имеют преимущество и тактические успехи

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские военные имеют значительное преимущество на фронте.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Сырского, ситуация на фронте обострилась.

Он рассказал, что, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, ВС России сосредоточили усилия на ряде направлений и имеют преимущество в силах и средствах.

Главком ВСУ добавил, что российские военные активно атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях имеют тактические успехи.

Наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр, уточнил Сырский.

Ранее в Минобороны России заявили, что населённый пункт Новобахмутовка в ДНР освобождён в результате работы российских военных из группировки «Центр».

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой позволит усилить поддержку российских подразделений.