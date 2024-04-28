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Советник главы ДНР рассказал о последствиях освобождения Новобахмутовки

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Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой позволит усилить поддержку российских подразделений.
Советник главы ДНР рассказал о последствиях освобождения Новобахмутовки
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«Новобахмутовка открывает нашим артиллеристам возможность поддерживать наши силы, которые сейчас штурмуют Красногоровку. Сократилась дальность, усилилось давление на противника», — сказал он ТАСС.

По его словам, положение украинских военных на Авдеевском участке фронта продолжает «стремительно ухудшаться».

Ранее в Минобороны России заявили, что населённый пункт Новобахмутовка в ДНР освобождён в результате работы российских военных из группировки «Центр».

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