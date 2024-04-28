Советник главы ДНР рассказал о последствиях освобождения Новобахмутовки

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой позволит усилить поддержку российских подразделений.

«Новобахмутовка открывает нашим артиллеристам возможность поддерживать наши силы, которые сейчас штурмуют Красногоровку. Сократилась дальность, усилилось давление на противника», — сказал он ТАСС.

По его словам, положение украинских военных на Авдеевском участке фронта продолжает «стремительно ухудшаться».

Ранее в Минобороны России заявили, что населённый пункт Новобахмутовка в ДНР освобождён в результате работы российских военных из группировки «Центр».