Советник главы ДНР рассказал о последствиях освобождения Новобахмутовки
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
«Новобахмутовка открывает нашим артиллеристам возможность поддерживать наши силы, которые сейчас штурмуют Красногоровку. Сократилась дальность, усилилось давление на противника», — сказал он ТАСС.
По его словам, положение украинских военных на Авдеевском участке фронта продолжает «стремительно ухудшаться».
Ранее в Минобороны России заявили, что населённый пункт Новобахмутовка в ДНР освобождён в результате работы российских военных из группировки «Центр».