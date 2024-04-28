Подразделениями группировки «Центр»: в ДНР освобождён населённый пункт Новобахмутовка

Населённый пункт Новобахмутовка в ДНР освобождён в результате работы российских военных из группировки «Центр», заявили в Минобороны РФ. Бойцы группировок «Запад», «Юг» и «Восток» тем временем заняли более выгодные рубежи и позиции. Наряду с этим ВС России уничтожили ангары с ударными беспилотниками в Днепропетровской области и склады с авиатехникой в Черниговской и Хмельницкой областях.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения «Азов»*, 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка (Харьковская область), Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, отражены три контратаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе н. п. Новосёловское (ЛНР).

Противник потерял в этом секторе до 270 военнослужащих, бронетранспортёр, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и 130-мм пушку М-46.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 93-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Красногоровки (ДНР).

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В районе Часова Яра (ДНР) отражены четыре контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира». Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили Новобахмутовку (ДНР) и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах н. п. Ленинское, Керамик и Семёновка (ДНР).

Наряду с этим отражены десять контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах н. п. Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи (ДНР).

ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм САУ М109 Paladin производства США, два 105-мм буксируемых орудия М101 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах н. п. Павловка и Луговское (Запорожская область).

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ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, четыре пикапа, 122-мм САУ PzH 2000 производства ФРГ и 122-мм САУ «Гвоздика», а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах н. п. Каменское, Работино (Запорожская область), Ивановка и Ольговка (Херсонская область).

Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили ряд целей, в том числе ангары с ударными беспилотниками на аэродроме Каменка (Днепропетровская область). Наряду с этим поражены склады с авиационными боеприпасами и авиатехникой на аэродромах Прилуки (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), а также пункты временной дислокации иностранных наёмников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России.