ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР
- РИА Новости
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Потери противника на этом участке фронта составили: до 380 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и пять автомобилей.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский ранее заявил, что военные ВСУ отказались заходить на позиции в Новобахмутовке под Авдеевкой, таким образом сорвав ротацию собственных сил.