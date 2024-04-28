ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР

Российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР, заявили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Потери противника на этом участке фронта составили: до 380 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский ранее заявил, что военные ВСУ отказались заходить на позиции в Новобахмутовке под Авдеевкой, таким образом сорвав ротацию собственных сил.