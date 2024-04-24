Советник главы ДНР: ВСУ сорвали ротацию своих же войск в Новобахмутовке
- AP
- © Iryna Rybakova
«Вооружённые формирования Украины отказались заходить на позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцев вывели на ротацию. По сути, сорвали ротацию и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что российская сторона мониторит ситуацию, но пока объективный контроль показывает, что существенная часть позиций украинских войск в этом районе осталась без прикрытия.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные укрепляют линию обороны, создавая разветвлённую систему окопов под Белогоровкой.