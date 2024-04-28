ВС России уничтожили ангары с беспилотниками и склады авиатехники ВСУ

За прошедшие сутки ВС России уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками, поразили склады с авиатехникой и места дислокации иностранных наёмников.

«Уничтожены ангары с ударными БПЛА на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наёмников», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР.

Кроме того, средства ПВО сбили за сутки более 40 украинских дронов и пять ракет ATACMS.