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ВС России уничтожили ангары с беспилотниками и склады авиатехники ВСУ

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За прошедшие сутки ВС России уничтожили украинские ангары с ударными беспилотниками, поразили склады с авиатехникой и места дислокации иностранных наёмников.
ВС России уничтожили ангары с беспилотниками и склады авиатехники ВСУ
  • РИА Новости

«Уничтожены ангары с ударными БПЛА на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Кроме того, поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наёмников», — говорится в сообщении Минобороны России.

Также ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР.

Кроме того, средства ПВО сбили за сутки более 40 украинских дронов и пять ракет ATACMS.

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