Рублёв не считает себя фаворитом финала «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о фаворите финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Буду ли я фаворитом, потому что сыграю с теннисистом, который не входит в топ-30? Нет, я на это не смотрю. Потому что знаю, что Феликс входил в десятку лучших. Мы играли в начале сезона, тогда он буквально избил меня», — приводит слова Рублёва The Tennis Letter.

В полуфинале россиянин победил американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:3.

В финале Рублёв сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Ранее Рублёв заявил, что контроль над эмоциями помог ему добраться до финала «Мастерса» в Мадриде.