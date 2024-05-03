Рублёв: контроль над эмоциями помог мне добраться до финала «Мастерса» в Мадриде
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«В начале я был очень зажатым, допускал лёгкие ошибки. Когда он сделал брейк, я думал: «Может быть, он тоже начнёт не очень хорошо». Контроль над эмоциями помог мне добраться до финала», — приводит слова Рублёва Sports.
Россиянин победил американца со счётом 6:4, 6:3.
В финале Рублёв сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия).
Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в пятый финал «Мастерса» в карьере.