Рублёв: контроль над эмоциями помог мне добраться до финала «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над Тейлором Фритцем из США в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«В начале я был очень зажатым, допускал лёгкие ошибки. Когда он сделал брейк, я думал: «Может быть, он тоже начнёт не очень хорошо». Контроль над эмоциями помог мне добраться до финала», — приводит слова Рублёва Sports.

Россиянин победил американца со счётом 6:4, 6:3.

В финале Рублёв сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия).

Ранее сообщалось, что Рублёв вышел в пятый финал «Мастерса» в карьере.