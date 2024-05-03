Лидер итальянского Движения пяти звёзд назвал ошибкой идею Макрона по Украине

Лидер итальянского Движения пяти звёзд, бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте в эфире телеканала La7 назвал огромной ошибкой идею французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.

Он отметил, что работал с Макроном и считает, что президента Франции не проявляет лицемерия, когда делает свои заявления и говорит правду.

«По сравнению с нашими лидерами, которые издеваются над нами и не используют язык правды для общественного мнения и граждан, Макрон — и я с ним совершенно не согласен, потому что считаю, что всё это огромная ошибка, — он говорит: «Послушайте, если мы выбрали эту военную эскалацию как единственный путь, то теперь мы вынуждены ввести и войска», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил об отсутствии у страны намерений отправлять своих военных на Украину.

Таким образом он отреагировал на очередное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину.