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Фицо: Словакия не отправит военных на Украину

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь заявил об отсутствии у страны намерений отправлять своих военных на Украину.

Таки образом он отреагировал на очередное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину.

Как подчеркнул Фицо, Украина не является членом НАТО и Словакия вообще не имеет ничего общего с украинским конфликтом.

«Я ясно говорю всей Словакии, пусть нас просит кто угодно о чём угодно, нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу», — цитирует его The Epoch Times.

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что ввод войск на Украину обернётся для Франции большими потерями.

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