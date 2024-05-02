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Цеков: ввод войск на Украину обернётся для Франции большими потерями

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Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что ввод войск на Украину обернётся для Франции большими потерями.
Цеков: ввод войск на Украину обернётся для Франции большими потерями
  • РИА Новости

Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

«Ввод войск станет сверхэскалацией конфликта и обернётся для французской армии большими потерями», — высказал мнение сенатор.

Ранее депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет заявил, что затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину, цель которой заключается в ослаблении России, обречена на провал.

Он добавил, что Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он ни говорил.

Как сообщалось, Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину в случае соответствующего запроса со стороны Киева.

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