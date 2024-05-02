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Депутат Шеремет: затея Макрона по вводу войск на Украину обречена на провал

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Затея президента Франции Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину, цель которой заключается в ослаблении России, обречена на провал.
Депутат Шеремет: затея Макрона по вводу войск на Украину обречена на провал
  • AP

С таким заявлением выступил депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, Украина как государство не представляет интереса для стран Запада — она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть её ресурсы и разделить на части.

«Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал», — цитирует Шеремета РИА Новости.

Парламентарий добавил, что Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он ни говорил.

Ранее Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину в случае соответствующего запроса со стороны Киева.

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