Депутат Шеремет: затея Макрона по вводу войск на Украину обречена на провал
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С таким заявлением выступил депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет.
По его словам, Украина как государство не представляет интереса для стран Запада — она нужна им как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, украсть её ресурсы и разделить на части.
«Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал», — цитирует Шеремета РИА Новости.
Парламентарий добавил, что Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он ни говорил.
Ранее Макрон назвал легитимной отправку войск на Украину в случае соответствующего запроса со стороны Киева.