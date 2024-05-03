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Гериатр Сухомлинова заявила о важности активного образа жизни в пожилом возрасте

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Врач-терапевт 34-го гериатрического отделения Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры проподевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени Рысса ФГБОУ СЗГМУ имени Мечникова Ирина Сухомлинова заявила, что людям старшей возрастной группы нужен активный образ жизни.
Гериатр Сухомлинова заявила о важности активного образа жизни в пожилом возрасте
  • Gettyimages.ru

«Это касается как физической активности, так и социальной. Однако стоит отметить, что физическая активность — это не всегда физкультура в классическом понимании. Это может быть выполнение каких-то домашних занятий, умеренная зарядка, ходьба прогулочным шагом», — сказала она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, любая физическая активность должна быть определена с учётом объективного состояния пожилого человека.

«Поддержание активного образа жизни возможно только при полноценном питании пациента, адекватной терапии и динамическом контроле выявленных заболеваний, а также социальной востребованности пожилого человека», — отметила Сухомлинова.

Ранее врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев рассказал о важности регулярных физических нагрузок.

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