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Гериатр Прощаев заявил о важности регулярной физической активности

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Врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев рассказал о важности регулярных физических нагрузок.
Гериатр Прощаев заявил о важности регулярной физической активности
  • Gettyimages.ru

«Человек должен иметь физическую активность каждый день в любом возрасте. Есть так называемые минимальные нормативы физической активности. Например, нагрузок движением должно быть не менее пяти часов в неделю. Учитывается любая физическая нагрузка: это и подъём по лестнице, и прогулка в магазин и так далее», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, чем больше мышечной силы и массы человек имеет к 50 годам, тем больший мышечный резерв он будет иметь на вторую половину жизни.

«Да, нарастить мышечную силу и массу с возрастом всё сложнее, но если человек начинает тренировки, то он может резко затормозить развитие саркопенических процессов», — добавил Прощаев.

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