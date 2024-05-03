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Минобороны Украины: некоторых чиновников лишат брони от мобилизации

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Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил Еspreso.tv, что ряд чиновников страны после введения новых правил лишатся брони от мобилизации — они будут призваны в ряды ВСУ.

Отмечается, что бронь останется у возглавляющих административные единицы чиновников категории А, например председателей поселковых и городских советов.

«То есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по его словам, чиновники категории Б и В будут бронироваться от армии на 50%, так что на фронт могут отправить тех, кто возглавляет «определённые департаменты или подразделения». При этом он уточнил, что к категории В относятся исполнители.

Кроме того, по словам Лазуткина, от призыва освобождены представители нацполиции, национальной гвардии, судьи, а также те, кто занимается киберзащитой.

Ранее Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении трёх депутатов городского совета Киева, которые «на бумаге» служили в территориальной обороне, а по факту уклонялись от военной службы.

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