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«Нью-Джерси» продлил контракт с российским тренером Брылиным

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Помощник главного тренера клуба НХЛ «Нью-Джерси» Сергей Брылин сообщил, что продлил соглашение на один год.
«Нью-Джерси» продлил контракт с российским тренером Брылиным
  • AFP

«Клуб продлил на один год контракт со мной. Думаю, когда в ближайшее время мы определимся, кто будет главным тренером на следующий сезон, будет более детальный разговор по поводу моей работы», — приводит его слова ТАСС.

Брылин вошёл в тренерский штаб основной команды в августе 2022 года.

Он выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год. В составе «Дэвилз» он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003).

Ранее сообщалось, что Брылин введён в Зал славы «Нью-Джерси».

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