Захарова: «формула мира» по Украине связана с остановкой поставок оружия Западом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина прекратит войну «за две недели» в случае отсутствия поставок оружия Западом, отметила, что это выглядит как рабочая «формула мира» для украинской стороны.

РИА Новости

«Грандиозное признание! Вот вам и вся «формула мира» — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала она в Telegram. Ранее Боррель предрёк киевским властям поражение без поставок оружия Запада «за две недели».