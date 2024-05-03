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Захарова: «формула мира» по Украине связана с остановкой поставок оружия Западом

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина прекратит войну «за две недели» в случае отсутствия поставок оружия Западом, отметила, что это выглядит как рабочая «формула мира» для украинской стороны.
Захарова: «формула мира» по Украине связана с остановкой поставок оружия Западом
  • РИА Новости

«Грандиозное признание! Вот вам и вся «формула мира» — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала она в Telegram.

Ранее Боррель предрёк киевским властям поражение без поставок оружия Запада «за две недели».

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