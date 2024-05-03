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Губернатор Комарова посетила ДНР с рабочим визитом

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова посетила ДНР с рабочим визитом.
Губернатор Комарова посетила ДНР с рабочим визитом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«В программе работы — встречи с руководством республики и администрацией города Макеевки, контроль реализации инфраструктурного проекта в рамках соглашения о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой, встреча с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры», — отмечается в сообщении.

Комарова также ознакомилась с мастер-планом по развитию подшефной территории ХМАО.

Ранее 360.ru сообщал, что строители из Московской области завершают восстановление ещё одного жилого дома в Мариуполе.

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