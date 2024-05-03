Депутат Госдумы Хамитов: Запад превращает спорт в шапито

Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал участие трансвестита в эстафете олимпийского огня.

«Мы наблюдаем полную девальвацию, казалось бы, незыблемых понятий явлений. Даже большой спорт превращается в шапито, причём не самого высокого пошиба», — приводит слова Хамитова РИА Новости.

Сообщалось, что в эстафете олимпийского огня примет участие трансвестит под псевдонимом Minima Geste.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах объяснил, почему атлеты из России не примут участия в параде спортсменов на ОИ-2024.