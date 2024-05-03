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Акция «Вальс Победы» пройдёт 4 мая в Казани

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Республиканская акция «Вальс Победы» состоится 4 мая в Казани. Её участниками станут около 400 школьников.
Акция «Вальс Победы» пройдёт 4 мая в Казани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Активисты добровольческих патриотических отрядов представят танец, посвящённый подвигу советского народа.

Акцию организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Также стало известно, что в Ставрополе 4 мая пройдёт велопробег «Спасибо деду за Победу!». Общая длина маршрута составит 5 км, передаёт телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Общим строем велосипедисты проедут по улицам Ленина, Лермонтова и Доваторцев. Всех желающих от десяти лет и старше ждут на площади 200-летия в 9:00», — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы.

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