Акция «Вальс Победы» пройдёт 4 мая в Казани
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Активисты добровольческих патриотических отрядов представят танец, посвящённый подвигу советского народа.
Акцию организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
Также стало известно, что в Ставрополе 4 мая пройдёт велопробег «Спасибо деду за Победу!». Общая длина маршрута составит 5 км, передаёт телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Общим строем велосипедисты проедут по улицам Ленина, Лермонтова и Доваторцев. Всех желающих от десяти лет и старше ждут на площади 200-летия в 9:00», — говорится в сообщении.
Ранее власти Москвы рассказали о программе ко Дню Победы.