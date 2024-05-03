Ташуев: для чемпионата России хорошо, если золото возьмёт кто-то другой, а не «Зенит»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если чемпионом станет «Краснодар» или «Динамо», то ничего страшного. Для чемпионата хорошо, если золото возьмёт кто-то другой. Трагедией (для «Зенита». — RT) я бы это не назвал», — приводит слова Ташуева Metaratings.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в чемпионате России с 50 очками. На втором месте «Краснодар». «Динамо» замыкает тройку.

Ранее Бителло заявил, что «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство.