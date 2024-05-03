RT в Telegram
Подпишись

Ташуев: для чемпионата России хорошо, если золото возьмёт кто-то другой, а не «Зенит»

Короткая ссылка
Российский тренер Сергей Ташуев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если чемпионом станет «Краснодар» или «Динамо», то ничего страшного. Для чемпионата хорошо, если золото возьмёт кто-то другой. Трагедией (для «Зенита». — RT) я бы это не назвал», — приводит слова Ташуева Metaratings.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в чемпионате России с 50 очками. На втором месте «Краснодар». «Динамо» замыкает тройку.

Ранее Бителло заявил, что «Динамо» по силам тягаться с «Зенитом» и «Краснодаром» за чемпионство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить