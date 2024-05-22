Представительство России: рано или поздно ЕС придётся вернуть украденные активы

Рано или поздно ЕС придётся вернуть украденные активы, заявили в постоянном представительстве России при Евросоюзе.

Об этом информирует РИА Новости.

В представительстве отметили, что Евросоюз столкнётся с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных российских активов.

«Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — говорится в сообщении.

Ранее в ЕК заявили, что первое изъятие доходов от российских активов у банков ЕС состоится в июле.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что утверждённое Советом ЕС решение об использовании доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине должно быть «немедленно реализовано».