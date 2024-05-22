RT в Telegram
Подпишись

Представительство России: рано или поздно ЕС придётся вернуть украденные активы

Короткая ссылка
Рано или поздно ЕС придётся вернуть украденные активы, заявили в постоянном представительстве России при Евросоюзе.

Об этом информирует РИА Новости.

В представительстве отметили, что Евросоюз столкнётся с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных российских активов.

«Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — говорится в сообщении.

Ранее в ЕК заявили, что первое изъятие доходов от российских активов у банков ЕС состоится в июле.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что утверждённое Советом ЕС решение об использовании доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине должно быть «немедленно реализовано».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить