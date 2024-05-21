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ЕК: первое изъятие доходов от российских активов у банков ЕС состоится в июле

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Первое изъятие доходов от замороженных российских активов у банков стран Евросоюза состоится в июле.
ЕК: первое изъятие доходов от российских активов у банков ЕС состоится в июле
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом заявила Еврокомиссия.

«Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год», — приводит сообщение ЕК ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение, которое позволит использовать доходы от замороженных активов России для оказания военной помощи украинской армии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал западные страны немедленно использовать российские активы для помощи Украине.

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