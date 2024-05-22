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Хуснуллин: трассировка дороги «Джубга-Сочи» выбрана, будет утверждена до конца года

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Трассировка скоростной магистрали «Джубга-Сочи» уже выбрана, но финально будет утверждена до конца 2024 года.

Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас ведутся геоизыскания, окончательный маршрут пока не выбран.

«До конца года должны утвердить трассировку, граддокументацию, на каких-то участках выйти на изыскание», — отметил вице-премьер.

В апреле сообщалось, что в Крым направят федеральную поддержку на строительство двух автодорог.

Также стало известно, что строящийся тоннель на южном участке МКАД готов почти на 80%.

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