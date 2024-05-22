Хуснуллин: трассировка дороги «Джубга-Сочи» выбрана, будет утверждена до конца года
Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас ведутся геоизыскания, окончательный маршрут пока не выбран.
«До конца года должны утвердить трассировку, граддокументацию, на каких-то участках выйти на изыскание», — отметил вице-премьер.
В апреле сообщалось, что в Крым направят федеральную поддержку на строительство двух автодорог.
Также стало известно, что строящийся тоннель на южном участке МКАД готов почти на 80%.