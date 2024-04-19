В Крым направят федеральную поддержку на строительство двух автодорог

В Крым направят федеральную поддержку на строительство автодорог Белогорск — Приветное и Алушта — Перевальное, заявил глава республики Сергей Аксёнов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Одним из основных вопросов повестки дня было дорожное строительство — здесь есть поддержка федерального центра в полном объёме. В том числе по дорогам Белогорск — Приветное и Алушта — Перевальное, где нет ещё окончательного технического решения, однако вопрос будет отрегулирован с федеральным центром до середины мая», — отметил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области по нацпроекту приведут к нормативу 19 мостов.