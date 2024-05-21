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Ефимов: тоннель на южном участке МКАД готов почти на 80%

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Строящийся тоннель на южном участке МКАД готов почти на 80%, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов: тоннель на южном участке МКАД готов почти на 80%

Об этом сообщает НСН.

«Шестиполосный тоннель по основному ходу МСД строят под МКАД — на 32-м километре кольцевой автодороги. Его протяжённость превысит 102 м. Для возведения с учётом рамповых участков потребовалось почти 9000 куб. м железобетонных конструкций. Площадь вентилируемого фасада из металлокерамических панелей превысила 1000 кв. м. В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе превышает 50%», — сказал Ефимов.

Уточняется, что десятый участок южного направления МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе соединит кольцевую дорогу с Варшавским шоссе и автомагистралью М-2 «Крым».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по строительству новой крупной развязки на пересечении шоссе Ракитки и Филимонковского шоссе.

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