RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о планах по строительству новой крупной развязки

Короткая ссылка
На пересечении шоссе Ракитки и Филимонковского шоссе в Москве построят новую крупную развязку, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о планах по строительству новой крупной развязки
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Она позволит открыть бессветофорное движение на этом участке, что избавит местных жителей от пробок, особенно на выезде из посёлка Марьино. Кроме того, появится удобный разворот на шоссе Ракитки», — заявил мэр.

В рамках строительной программы планируется построить эстакаду вдоль шоссе Ракитки, левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе по направлению к МКАД, а также съезд на будущую автодорогу Марьино — Саларьево по направлению к Троицку и разворотный съезд на шоссе Ракитки.

Завершение строительства намечено на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить