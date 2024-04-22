Собянин рассказал о планах по строительству новой крупной развязки

На пересечении шоссе Ракитки и Филимонковского шоссе в Москве построят новую крупную развязку, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Она позволит открыть бессветофорное движение на этом участке, что избавит местных жителей от пробок, особенно на выезде из посёлка Марьино. Кроме того, появится удобный разворот на шоссе Ракитки», — заявил мэр.

В рамках строительной программы планируется построить эстакаду вдоль шоссе Ракитки, левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе по направлению к МКАД, а также съезд на будущую автодорогу Марьино — Саларьево по направлению к Троицку и разворотный съезд на шоссе Ракитки.

Завершение строительства намечено на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.