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Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году

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Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году.
Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, линию введут в несколько этапов. В состав ветки войдёт 10 станций, две из них временно открыли в составе Большой кольцевой линии — «Деловой центр» и «Шелепиха».

«Она сделает поездки быстрее и комфортнее для более 800 тыс. жителей пяти районов Москвы, а также даст импульс для строительства здесь новой недвижимости. Ожидаем, что с полным запуском в 2029 году линией будут пользоваться почти 250 тыс. пассажиров в день», — отметил Ликсутов.

Ранее Максим Ликсутов рассказал о составах «Москва-2024» на Замоскворецкой линии метро.

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