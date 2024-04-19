Ликсутов рассказал о составах «Москва-2024» на Замоскворецкой линии метро

Четыре состава «Москва-2024» перевозят пассажиров на Замоскворецкой линии метро в часы пик, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Новейшие поезда «Москва-2024» повысят комфорт и для пассажиров, и для машинистов, чьё мнение тоже учитывали при проектировании вагонов», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что заменить парк линии на инновационные российские поезда планируется в течение трёх лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург поставили 20 составов современных поездов модели «Балтиец» по госпрограмме «Развитие транспортной системы».