В метро Петербурга запустят десять поездов «Балтиец» в 2024 году

В Санкт-Петербург поставили 20 составов современных поездов модели «Балтиец» по госпрограмме «Развитие транспортной системы».

Ещё десять запустят в городском метро в текущем году, пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Кроме того, по словам губернатора Александра Беглова, завершён первый этап реконструкции тяговой сети первой линии метро.

По его словам, обновляется и парк наземного транспорта. Так, в 2023 году город получил 548 новых автобусов, 179 троллейбусов, 105 трамваев. В ближайшие месяцы ожидается поставка ещё 800 единиц транспорта.

Ранее НСН со ссылкой на главу столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что на участке Московского скоростного диаметра (МСД) началась надвижка балок пролётного строения через Варшавское шоссе.