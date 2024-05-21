«Решение абсолютно незаконное»: в Госдуме предупредили ЕС о последствиях использования активов России для помощи Украине

Евросоюзу придётся нести жёсткую ответственность в случае передачи на финансирование Украины прибыли от замороженных российских активов, заявили в Госдуме. Как полагают в нижней палате парламента, подобные незаконные действия ударят по репутации ЕС и обернутся тяжёлыми финансовыми последствиями для государств объединения. Так депутаты отреагировали на решение европейских властей направить в 2024 году около €3 млрд на помощь Киеву за счёт доходов от замороженных резервов Москвы. Как уточнили в МИД Чехии, 90% этой суммы планируется отдать на нужды ВСУ. Впрочем, как ранее отмечали в российском Минфине, на территории РФ остаётся достаточно крупный объём западных денег и в качестве ответной меры прибыль от этих средств тоже может быть изъята.

В случае передачи на нужды Украины доходов от замороженных российских активов страны Европейского союза нарушат принцип неприкосновенности частной собственности и подорвут доверие мировых инвесторов к собственной финансовой системе. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Решение абсолютно незаконное, так как все доходы принадлежат нам, и европейцам придётся нести за это жёсткую ответственность. Они допрыгаются до того, что мы начнём принимать ответные меры, и речь уже пойдёт о конфискации нами их имущества, которое находится в России. Любой незаконный шаг вернётся обратно. Вполне возможно, что в конечном итоге ЕС придётся возвращать нам не только доходы, которые они получили с наших средств, но и набежавшие проценты и штрафные санкции», — добавил депутат.

Во вторник, 21 мая, Совет Евросоюза принял ряд правовых актов об использовании полученной прибыли от заблокированных денег Москвы для дальнейшей военной поддержки Украины, а также «для укрепления потенциала её оборонной промышленности и восстановления». В 2024 году объём этой помощи может составить порядка €3 млрд, из которых 90% пойдёт на нужды ВСУ, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС дважды в год и использоваться для оказания дальнейшей военной поддержки Украине... по следующей схеме: 90% средств пойдут в Европейский фонд мира, а 10% — на программы ЕС, финансируемые из бюджета Евросоюза», — пояснили в Евросовете.

Первое изъятие доходов от замороженных российских активов у банков ЕС должно произойти уже в июле 2024 года, сообщили во вторник вечером в Еврокомиссии.

«Неприкрытое, циничное воровство»

Напомним, с 22 февраля 2022 года страны G7 вместе с ЕC и другими союзниками начали вводить беспрецедентные по своему масштабу экономические санкции против России и за это время одобрили уже свыше 18 тыс. различных ограничений (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора и валютных резервов Центрального банка РФ.

ЦБ сумел частично подготовиться к такому сценарию и за предыдущие несколько лет вывел значительный объём денег из западных активов, в основном американских. Тем не менее недружественным странам удалось заблокировать около половины российских золотовалютных запасов, по разным оценкам, на €260—300 млрд. Примерно две трети этих денег находятся в ЕС.

В ответ на блокировку своих активов Москва запретила иностранцам продавать российские ценные бумаги, а также выводить средства из финансовой системы страны. В результате на территории РФ оказались заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на сопоставимую сумму.

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Поясним, что Россия распределяет резервы по нескольким валютам и странам для минимизации рисков при различных внешних шоках. Например, финансовые кризисы обычно сопровождаются падением цен на экспортные товары и оттоком капитала из страны. На этот случай, по мнению экспертов ЦБ, Москве выгодно держать часть денег в тех государствах, с которыми она ведёт активную торговлю и в чьих валютах номинированы долги компаний, банков и правительства РФ.

Между тем для противостояния политическим кризисам, как это было в 2022-м, стране нужны резервы, на которые не могут повлиять санкции западных государств. По этой причине за последние годы ЦБ значительно увеличил долю золота и юаней в резервах, о чём ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Банк России... проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют... После заморозки западными странами резервов в своих валютах Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях», — пояснила Набиуллина.

При этом хранение всех резервов внутри России полностью лишает государство защиты от внешних кризисов, считают в ЦБ. Как утверждают эксперты регулятора, именно так страна жила в 1992—1999 годах, и «это был практически непрекращающийся финансовый кризис».

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С конца 2023 года на фоне возникших у Запада проблем с выделением новых пакетов помощи Украине США и Евросоюз начали разрабатывать правовой механизм для передачи российских резервов Киеву, о чём писала газета Financial Times. В апреле 2024-го американские власти утвердили закон, позволяющий конфисковывать замороженные средства Москвы, но пока так и не приняли конкретных решений на этот счёт. ЕС, в свою очередь, решил ограничиться изъятием прибыли от заблокированных активов.

«Эти активы сегодня находятся под управлением центральных депозитариев и... поскольку процентная ставка (в Европе. — RT) значительно выросла, они приносят гораздо больше доходов... Сами доходы не принадлежат России, поскольку не являются её суверенными активами... Конечно, мы были бы очень рады использовать все €300 млрд, но мы должны действовать в соответствии с тем, на что, по нашему мнению, у нас есть право», — заявил 23 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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В России же будут расценивать любое посягательство на свои имущественные права и интересы «не иначе как неприкрытое, циничное воровство», отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, своими действиями Запад пытается «пополнить собственные карманы» и одновременно идёт на эскалацию экономической агрессии против Москвы.

Похожую точку зрения озвучивал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, у подобных решений есть «очень широкие судебные перспективы», и Москва будет «бесконечно отстаивать свои интересы» в правовом поле. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, любые попытки отнять российские деньги станут «солидным гвоздём в гроб всей западной экономической системы координат».

«Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары (резервы. — RT) в активах этих стран, отныне начнут десять раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги... Надёжность исчезает за одну ночь, за одно глупое, непродуманное решение. Восстанавливается — десятилетиями, а то и больше», — говорил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

В то же время пресс-секретарь президента напомнил, что в России по-прежнему остаются западные деньги. Таким образом, в ответ на действия ЕС Москва может дать симметричный ответ. Об этом, в частности, предупреждал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены... Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам, те, что составляют обязательства наши перед иностранными контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке, цифры немаленькие, доходы от использования этих средств существенные и также могут быть использованы, если будет принято решение недружественных наших партнёров», — говорил Силуанов в эфире канала «Россия 24».

В ожидании реакции

Как рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, на Западе пока опасаются конфисковывать российские активы из-за возможных финансовых последствий в виде массового оттока капитала. На этом фоне в условиях, когда «граждане США и ЕС устали платить по счетам Украины», решение изымать только доходы от денег Москвы стало компромиссным и с юридической точки зрения более лёгким в исполнении, считает эксперт.

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«Тем не менее, даже этот шаг может привести к росту напряжения между развитыми и развивающимися странами, которые держат свои средства в Штатах и Евросоюзе. Чем бы ЕС ни объяснял свои действия, подобные меры грозят дополнительными рисками для финансовой системы объединения, поскольку могут последовать встречные меры со стороны других государств», — добавил Абрамов.

В этой связи в вопросе конфискации российских активов Евросоюз пока будет действовать аккуратно и с оглядкой на реакцию международного сообщества, уверен глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. По его мнению, ЕС хочет сначала увидеть, последует ли ответная реакция, а затем будет пытаться постепенно «повышать градус» своих решений.

«В конченом итоге, если речь всё же пойдёт непосредственно о конфискации заблокированных активов России, это ударит по репутации не только ЕС, но и США, поскольку все знают, что подобные решения принимаются именно в Штатах. Последствия будут разрушительными для мировой финансовой системы и фатальными для тех, кто инициирует такие шаги», — предположил собеседник RT.

Депутат также считает, в ответ на изъятие своих замороженных резервов Москва может принять ответные меры и конфисковать иностранную собственность на территории РФ, включая имущество не только иностранных государств, но и компаний, а также физлиц. При этом действия Запада не окажут никакого влияния на финансовую стабильность внутри самой России, уверены в Центробанке.