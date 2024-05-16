«Преимуществ уже гораздо меньше»: почему Китай распродаёт американские долговые бумаги

Объём инвестиций Китая в государственные облигации Соединённых Штатов впервые с весны 2009 года упал почти до $767 млрд. По мнению экспертов, Пекин продолжает постепенно распродавать американские казначейские ценные бумаги на фоне снижения их стоимости и ухудшения торговых отношений с Вашингтоном. Как отмечают специалисты, обслуживание госдолга уже стало одной из крупнейших статей бюджета США, что вызывает определённые опасения у КНР относительно устойчивости американских госфинансов. Кроме того, тревожным сигналом для азиатской республики, по мнению аналитиков, стала блокировка Западом части золотовалютных резервов России. В результате возросших рисков Китай начал переводить свои деньги в более надёжные активы, прежде всего — в золото.

Вложения Китая в государственный долг США сократились до рекордно низкого уровня почти за 15 лет. Об этом свидетельствуют последние данные американского Министерства финансов.

Как подсчитали специалисты ведомства, в марте 2024 года объём инвестиций КНР в казначейские облигации Соединённых Штатов (трежерис) уменьшился на $7,6 млрд — до $767,4 млрд. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в апреле 2009-го.

Госдолг США представляет собой общую задолженность федерального правительства перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для финансирования тех трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

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Для этого власти страны в основном используют трежерис. Различные государства, компании и частные инвесторы приобретают эти ценные бумаги по определённой стоимости и в дальнейшем получают по ним стабильный доход в виде процентов. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

К началу апреля текущего года иностранные государства держали в трежерис почти $8,1 трлн, то есть чуть больше 23% от общего объёма задолженности США (порядка $34,6 трлн). Наряду с Китаем в число основных кредиторов Штатов входят Япония (в марте её вложения составили около $1,2 трлн), Великобритания ($728 млрд), Люксембург ($399 млрд), Канада ($359 млрд), Ирландия ($318 млрд) и Бельгия ($317 млрд).

«Очередной виток торговой войны»

Отметим, что ещё в 2018 году Китай был крупнейшим держателем американского госдолга и хранил в трежерис более $1,1 трлн. Однако в 2019-м показатель начал снижаться, и вскоре место главного кредитора США заняла Япония. Перестановка произошла на фоне ухудшения торговых отношений Пекина и Вашингтона и падения взаимного товарооборота, считает доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Традиционно объём американо-китайской торговли напрямую влияет на инвестиции Китая в госдолг США. Так, полученные от экспорта деньги Пекин тратит либо на импорт товаров из Штатов, либо на покупку американских госбумаг для получения дополнительной прибыли.

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В 2018 году, во время президентства Дональда Трампа, США обвинили Китай в незаконном получении американских технологий и интеллектуальной собственности. Одновременно в Белом доме выразили недовольство тем, что азиатская республика продаёт Штатам гораздо больше товаров, чем закупает у них. В связи с этим Вашингтон решил резко поднять пошлины на ввозимую из Китая продукцию. Пекин ввёл ответные меры.

В результате если в 2018 году товарооборот двух стран превышал $633 млрд, то в 2019-м он упал ниже $542 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

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Хотя с 2020 года объём американо-китайской торговли начал восстанавливаться и по итогам 2022-го перевалил за $751 млрд, в 2023-м этот показатель вновь пошёл на спад и сократился до $644 млрд, а с наступлением 2024-го продолжил снижаться. При этом Пекин за последние несколько лет серьёзно не увеличивал вложения в американские госбумаги — напротив, стал чаще от них отказываться.

Более того, 14 мая текущего года действующий президент США Джо Байден объявил о новых пошлинах в отношении ряда китайских товаров. Как объяснили в американской администрации, таким образом США хотят защитить собственных граждан и предпринимателей от «несправедливых торговых практик» КНР. В Пекине действия Вашингтона назвали «типичной травлей и проявлением бесчинства», пообещав дать ответ.

«Сейчас мы вновь видим усиление конфронтации США с КНР и очередной виток торговой войны. Стороны пребывают не в лучших отношениях, поэтому у них растут опасения насчёт действий друг друга при дальнейшем росте напряжённости. Это одна из причин, почему Китай вновь сокращает вложения в американский госдолг. Также на решения Пекина могли повлиять высокие процентные ставки в Штатах», — предположил Сергей Суверов.

Холодный расчёт

Ещё в 2021 году в США начала заметно расти инфляция. В тот момент введённые на фоне пандемии COVID-19 карантинные ограничения привели к проблемам с перевозками целого ряда товаров, а Федеральная резервная система (выполняет функции центробанка страны) для поддержки экономики напечатала большой объём ничем не обеспеченных денег, что в итоге вызвало рост потребительских цен.

Ситуация усугубилась в 2022 году, когда после начала специальной военной операции Вашингтон вместе с союзниками стал объявлять о беспрецедентных экономических санкциях против Москвы. В частности, западные ограничения на покупку российской нефти привели к ощутимому удорожанию энергосырья в мире, в результате чего в Штатах резко выросла стоимость горючего и других товаров.

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В попытках обуздать рекордный рост цен США пришлось более чем наполовину опустошить свои стратегические запасы нефти. В свою очередь, ФРС была вынуждена резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП). Так, если в предыдущие несколько лет процентная ставка в Штатах была около нулевой отметки, то начиная с марта 2022 года Федрезерв поднял её уже 11 раз и довёл до 5,25—5,5%. Достигнутое значение оказалось самым высоким с января 2001-го.

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается доходность трежерис, но их стоимость при этом снижается.

«ФРС пока не снижает ставку, поэтому в ожидании дальнейшего падения стоимости гособлигаций Китай принял решение избавиться от части удерживаемых позиций... КНР следует взвешенной стратегии диверсификации своих резервов на фоне уменьшения стоимости американского госдолга и необходимости балансировать свои денежные потоки от экспорта и импорта», — объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

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Более того, по мере увеличения процентных ставок в Штатах начала стремительно расти стоимость обслуживания государственного долга. Это, в свою очередь, могло насторожить Китай и стать ещё одним поводом уменьшить объём вложений в трежерис, не исключил Сергей Суверов.

Если в 2021 финансовом году Вашингтон потратил на выплату процентов по своим обязательствам порядка $350 млрд, то уже в 2022-м эта сумма выросла до $475 млрд, а в 2023-м составила $659 млрд. Такие данные содержатся в материалах комитета конгресса по ответственному подходу в вопросах федерального бюджета (CRFB).

Как ожидается, в 2024-м процентные выплаты могут вырасти ещё на треть и достигнуть $870 млрд. Таким образом, в текущем году США впервые потратят на обслуживание своей задолженности больше, чем на оборону ($822 млрд). Причём в ближайшие десять лет эта тенденция не изменится, прогнозируют специалисты бюджетного управления конгресса.

«Сочетание высоких ставок с большим дефицитом бюджета приводит к тому, что траты на обслуживание госдолга растут, а это подрывает инвестиционную привлекательность ценных бумаг США. При этом стоит отметить, что на отношение Китая к трежерис могла негативно повлиять и санкционная история вокруг России», — добавил Сергей Суверов.

«Сигнал для всего мира»

После начала СВО Соединённые Штаты вместе с Евросоюзом и рядом других государств ввели против России уже более 18 тыс. различных санкций (по информации специализированной базы данных Castellum.AI). Помимо энергетической отрасли, ограничения коснулись торговли, авиации, банковского сектора и золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

Центробанк России сумел частично подготовиться к подобному сценарию и за предыдущие несколько лет практически полностью вывел деньги из американского госдолга. Так, если в конце 2017 года Москва входила в число крупнейших кредиторов США и держала в трежерис больше $102 млрд, то к моменту введения санкций в 2022-м этот показатель составлял меньше $2 млрд, а по состоянию на март 2024-го его значение опустилось до $47 млн.

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Тем не менее западным государствам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать около половины российских ЗВР (примерно на $300 млрд), а ЦБ РФ в ответ ограничил движение капитала в недружественные страны на сопоставимую сумму. Более того, в последнее время американские и европейские власти активно обсуждают возможность конфискации замороженных денег России для передачи их Украине, что вызывает опасения у КНР и у многих других участников глобального финансового рынка.

«В целом держать гособлигации США сейчас рискованнее, чем раньше, а преимуществ вложения в эти активы уже гораздо меньше. При этом, безусловно, блокировка части золотовалютных резервов России стала уроком для всех развивающихся стран, поскольку показала, что доверять США и странам Запада опасно», — рассказал RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, даже на фоне рекордно высокого уровня госдолга и неограниченного печатания новых банкнот доллар оставался «главным оружием сохранения могущества США в мире». Однако стремление с помощью своей нацвалюты оказывать давление на оппонентов стало грубейшей стратегической ошибкой Вашингтона, считает российский лидер.

«Они нанесли удар по этому американскому могуществу... Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить... Если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчётов, замораживание авуаров (активов. — RT) и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира», — объяснил Путин.

Золотая альтернатива

Примечательно, что в 2023 году доля доллара в мировых валютных резервах сократилась до 58,41%, что стало минимальным значением за всё время ведения официальной статистики (с 1995 года). Для сравнения: ещё в 2000-м этот показатель превышал 72%, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.

«Если говорить о Китае, страна не раскрывает полную структуру своих резервов на постоянной основе, но известно лишь об устойчивом долгосрочном тренде на снижение доли доллара в национальных запасах КНР. Исторически недолларовые резервы Пекина были распределены между евро, фунтами стерлингов и японскими иенами. А с конца 2022 года Поднебесная также активно покупает золото», — рассказал Роман Лукьянчиков.

© РИА Новости / Илья Питалев

За первые три месяца 2024-го мировые центробанки пополнили свои золотые хранилища почти на 290 т. Ещё никогда за всё время наблюдений (с 2000 года) регуляторы не приобретали такой крупный объём драгоценного металла с января по март. Об этом говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (WGC).

По данным организации, самыми активными покупателями драгметалла были ЦБ Китая, Индии, Турции, Казахстана и Чехии. При этом, как отмечают эксперты WGC, динамика I квартала указывает на то, что спрос центробанков на золото будет устойчивым на протяжении всего 2024 года.

«Тревожным звонком для многих регуляторов стало то, что международные агентства уже начали снижать кредитный рейтинг Штатов. Кроме того, постоянные повышения потолка госдолга, достаточно часто возникающие шатдауны, когда правительство прекращает работу, а также увеличение доли задолженности в ВВП страны — всё это признаки того, что США способны объявить как минимум технический дефолт. Поэтому гособлигации США перестали быть надёжным активом», — заключил Андрей Лобода.