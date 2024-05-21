Туманные обещания: как США оказывают давление на Грузию из-за закона об иноагентах

В конгресс США в ближайшее время будет внесён законопроект о предоставлении Грузии помощи в обмен на отказ Тбилиси от якобы антидемократического курса, пишут СМИ. Документ подготовил республиканец Джо Уилсон. В нём, в частности, предлагается предоставить республике торговые преференции, а также средства безопасности и обороны для «защиты территории от российской агрессии». Программа поддержки будет реализована только в том случае, если США удостоверятся, что Грузия добилась прогресса «в придании нового импульса своей демократии». Законопроект также подразумевает введение санкций в отношении грузинских политиков, ответственных за принятие закона об иноагентах. По мнению аналитиков, Вашингтон опасается утраты своего влияния в Грузии и с помощью таких инициатив пытается усилить контроль над республикой.

В США подготовлен законопроект о возможном предоставлении Грузии военной и экономической помощи в обмен на отказ Тбилиси от «антидемократического курса», сообщило издание Politico. Автором документа стал член палаты представителей от Южной Каролины республиканец Джо Уилсон. Ожидается, что законопроект будет внесён в конгресс на этой неделе.

Издание, в распоряжении которого оказался проект документа, сообщает некоторые детали предлагаемых Уилсоном мер. Согласно законопроекту, Вашингтон намерен «при соблюдении ключевых политических критериев» начать с Тбилиси переговоры об открытии «прочного преференциального торгового режима» и упрощении визового режима для граждан Грузии.

Также США могут предоставить республике «средства безопасности и обороны, идеально подходящие для защиты территории от российской агрессии, и сопутствующие элементы подготовки, обслуживания и обеспечения операций».

При этом в законопроекте подчёркивается, что программа помощи будет реализована только в том случае, если США удостоверятся, что «Грузия продемонстрировала существенный и устойчивый прогресс в придании нового импульса своей демократии, о чём должны свидетельствовать как минимум справедливые и свободные выборы и сбалансированная предвыборная обстановка».

По мнению аналитиков, такая оговорка даёт Вашингтону большое пространство для давления на Грузию.

«Рейтинги «демократичности», «транспарентности» и «свободы» составляют западные организации. Они могут нарисовать любой рейтинг», — сказал в разговоре с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Кроме того, в документе предусмотрены санкции против грузинских политиков, причастных к принятию закона об иноагентах, сообщает Politico. В законопроекте Уилсона утверждается, что правящая партия «Грузинская мечта» всё отчётливее «берёт курс на подлаживание под Российскую Федерацию» на фоне «всё более нелиберального разворота».

Кроме того, конгрессмен сетует на то, что Тбилиси якобы «открыто устраивал нападки на США и другие западные организации по продвижению демократии, а также на местное и международное гражданское общество, при этом наращивая связи с Россией, а также с Китаем».

«Никто не боится этих санкций»

Напомним, парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Документ предписывает некоммерческим организациям и СМИ, финансирование которых более чем на 20% осуществляется из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. Отказ выполнить это требование может привести к наложению штрафа в размере от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

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Страны Запада неоднократно выступали против принятия этого закона. В частности, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси 14 мая заявил, что Соединённые Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет «подорвана демократия».

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пригрозила, что США придётся в корне пересмотреть отношения с Грузией, если в стране вступит в силу закон об иноагентах.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в совместном заявлении с Еврокомиссией призвал Грузию отказаться от закона об иноагентах, отметив, что он негативно влияет на перспективы вступления страны в Евросоюз.

Представители некоторых государств ЕС раскритиковали этот закон и на национальном уровне. Так, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб призвала власти Грузии пересмотреть свою позицию в отношении закона об иностранных агентах, а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал его ошибкой.

Главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии пошли ещё дальше, приняв участие в митинге протеста против закона об иноагентах в Тбилиси. После этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил министров в содействии попытке свержения демократически избранного правительства.

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии в Тбилиси

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© IMAGO / Martin Pedaja

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Впрочем, председатель парламента Шалва Папуашвили уверен, что вето будет преодолено — для этого у правящей партии есть необходимое число голосов.

Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя угрозы со стороны США, заявил: «Никто не боится этих санкций». Он также назвал неприемлемым тон Вашингтона в разговоре с Грузией. По словам мэра, западные политики не понимают, что «так вообще ни с кем говорить нельзя». Он добавил, что внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии.

«Есть попытки извне устроить переворот, революцию в стране. Примером этого является тот факт, что иностранцы прибыли прямиком на акцию», — констатировал Каладзе.

Двойные стандарты

По мнению аналитиков, законопроект Джо Уилсона направлен на то, чтобы попытаться вернуть Грузию в русло внешнеполитического курса Вашингтона.

«Они хотят показать ослику морковку, чтобы он пошёл в нужном направлении. Для этого и предлагается американская помощь Грузии наряду с туманными обещаниями когда-нибудь принять её в ЕС», — сказал в комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Грузинский парламент

AP

© Shakh Aivazov

Политолог Александр Асафов полагает, что перспективы законопроекта Уилсона пока неясны, однако аналитик уверен, что в Вашингтоне будут выдвинуты и другие аналогичные предложения.

«Законопроект Уилсона — лишь первая проба пера. Я не думаю, что этот законопроект имеет какое-то содержательное будущее. Но нет сомнений в том, что из Вашингтона на эту тему будет ещё много решений, предложений и угроз в адрес Грузии», — заявил специалист в беседе с RT.

При этом эксперты называют критику Западом закона об иноагентах лицемерием, поскольку в тех же США действуют ещё более жёсткие нормы в этой сфере.

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«США исходят из тактики двойных стандартов. Что позволено одному, не позволено другому. Вашингтон хочет ограничить влияние внешних сил у себя в стране. Но в Грузии речь идёт уже о влиянии самих США, поэтому там любые ограничения в этой сфере для Штатов неприемлемы», — пояснил Константин Блохин.

В свою очередь, Александр Асафов отмечает, что защита Грузией своего суверенитета с помощью закона об иноагентах может привести к ослаблению западного влияния в стране.

«Обсуждаемый закон значительно либеральнее, чем аналогичные законы в США или Британии. Тем не менее, с точки зрения Запада, Грузии непозволительно иметь суверенитет, поэтому на Тбилиси и обрушилась вся эта критика. Грузии дают понять, что она должна следовать западному курсу, иначе будут последствия», — сказал аналитик.

Владимир Батюк полагает, что вероятное ослабление западного влияния в Грузии может помешать Вашингтону использовать Тбилиси в своей антироссийской политике.

«Это угроза для усилий США и Евросоюза по созданию некоего санитарного кордона вокруг России из враждебных Москве государств. Запад критикует грузинский закон об иноагентах, поскольку полагает, что он может помешать этому процессу. Для самой же Грузии роль антироссийского инструмента, конечно, нежелательна и невыгодна», — резюмировал эксперт.