Мэр Тбилиси Каладзе: власти Грузии не боятся американских санкций

Власти Грузии не боятся американских санкций, заявил в эфире телекомпании «Рустави 2» генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, если говорить о стратегическом партнёрстве и дружбе, то шантаж и разговоры с угрозами «просто неприемлемы».

«Я выскажу лично своё мнение и позицию моих однопартийцев — никто не боится этих санкций. Когда дело касается твоей страны, твоей родины, о каких санкциях может идти речь?» — сказал Каладзе.

Ранее США пригрозили Грузии санкциями в случае подрыва демократии.

Позже в Белом доме заявили, что США пересмотрят отношения с Грузией из-за закона об иноагентах.