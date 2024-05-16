Мэр Тбилиси Каладзе: власти Грузии не боятся американских санкций
По его словам, если говорить о стратегическом партнёрстве и дружбе, то шантаж и разговоры с угрозами «просто неприемлемы».
«Я выскажу лично своё мнение и позицию моих однопартийцев — никто не боится этих санкций. Когда дело касается твоей страны, твоей родины, о каких санкциях может идти речь?» — сказал Каладзе.
Ранее США пригрозили Грузии санкциями в случае подрыва демократии.
Позже в Белом доме заявили, что США пересмотрят отношения с Грузией из-за закона об иноагентах.