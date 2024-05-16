Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются устроить революцию в Грузии
«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошёл переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию», — сказал Каладзе.
По его словам, такие действия являются не дружбой, а враждебностью и попыткой внедрения поляризации в стране.
Также Каладзе заявил, что власти Грузии не боятся американских санкций.
Ранее в Белом доме заявили, что США пересмотрят отношения с Грузией из-за закона об иноагентах.