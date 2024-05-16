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Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются устроить революцию в Грузии

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Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в эфире телекомпании «Рустави 2», что внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии.

«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошёл переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию», — сказал Каладзе.

По его словам, такие действия являются не дружбой, а враждебностью и попыткой внедрения поляризации в стране.

Также Каладзе заявил, что власти Грузии не боятся американских санкций.

Ранее в Белом доме заявили, что США пересмотрят отношения с Грузией из-за закона об иноагентах.

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