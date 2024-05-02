Вашингтонская логика: почему в Госдепе США раскритиковали грузинский законопроект об иноагентах

В Госдепартаменте США заявили, что из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО. По словам официального представителя ведомства Мэттью Миллера, заявления и действия правительства Грузии якобы «несовместимы с демократическими ценностями» и ставят под угрозу движение страны «к евроатлантической интеграции». При этом ставший предметом спора закон об иноагентах, как считает представитель Госдепа, «вдохновлён» Москвой. О том, что в США уже давно действует подобный закон, Миллер умолчал. По мнению экспертов, Госдеп и подконтрольные ему грузинские НКО сделают всё возможное для усиления протестной динамики, поскольку закон об иностранных агентах больно ударит по американским интересам в Закавказье.

В Госдепартаменте США заявили, что из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах Грузия рискует перспективами членства в ЕС и НАТО. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Мэттью Миллера, размещённом на сайте Госдепа.

«Данный законопроект и антизападная риторика «Грузинской мечты» (правящей партии. — RT) направляют Грузию по опасной траектории. Заявления и действия грузинских властей несовместимы с демократическими ценностями, на которых зиждется членство в ЕС и НАТО, и таким образом ставят под угрозу движение Грузии к евроатлантической интеграции», — утверждает Миллер.

По его словам, США в течение 32 лет оказывают помощь экономике Грузии и укрепляют её «способность сдерживать российскую агрессию», но в ответ Тбилиси даёт неверную характеристику этой помощи, что, по мнению представителя Госдепа, «фундаментально подрывает» сотрудничество между двумя странами.

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«Соединённые Штаты осуждают вдохновлённый Кремлём законопроект об «иностранном влиянии», одобренный сегодня в парламенте Грузии, и ложные информационные установки, при помощи которых его отстаивают государственные официальные лица. Члены правящей партии ясно дали понять, что цель данного закона — заставить молчать критиков и уничтожить в Грузии активное гражданское общество, которое в любой демократической стране служит важнейшей сдержкой для деятельности властей», — говорится в заявлении Миллера.

О том, что в самих США уже давно действует закон об иностранных агентах (FARA — Foreign Agents Registration Act, Закон о регистрации иностранных агентов), представитель Госдепа умолчал, но подчеркнул, что Соединённые Штаты осуждают использование силы против протестующих.

«Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова недопустимо, и мы призываем власти позволить участникам ненасильственных протестов продолжать реализовывать своё право на свободу выражения», — заявил Миллер.

Позднее посольство США в Грузии поддержало протестующих против принятия закона об иноагентах, отметив, что Соединённые Штаты поддерживают право грузинского народа на то, чтобы их голос был услышан.

Протестные акции

Напомним, 1 мая на пленарном заседании парламент Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах. Документ предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, если более 20% их доходов поступают из-за границы. Кроме того, согласно законопроекту, все организации, проводящие «интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре.

В тот же день в Тбилиси возобновились акции протестов, которые начались 7 марта после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах. Оппозиционные силы требуют отозвать документ, который они считают аналогом российского. Однако такого рода сравнения абсурдны, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США. И сейчас практически все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получает деньги или находится под влиянием иностранных государств», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в начале апреля.

Протесты в Грузии

AP

© Zurab Tsertsvadze

Нынешняя протестная акция началась с шествий по центру Тбилиси. Грузинские правоохранители призвали митингующих не нарушать закон, однако участники акций попытались выломать ворота служебного входа в грузинский парламент и забросали здание бутылками. Кроме того, протестующие устроили несколько поджогов, стали сбивать камеры видеонаблюдения около парламента и взялись возводить баррикады.

Спецназ вынужден был применить против них водомёты и использовать перцовый газ. Позднее в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности из-за попыток демонстрантов прорваться в здание.

По данным грузинского Минздрава, в ходе столкновений с правоохранителями во время митинга пострадали по меньшей мере восемь человек, они были госпитализированы. В свою очередь, как сообщило МВД Грузии, в результате «насильственных нападений», осуществлённых участниками акций, пострадали семь сотрудников ведомства, одного из которых пришлось прооперировать.

«Будут способствовать эскалации конфликта»

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, реакцию Вашингтона на события в Грузии можно назвать предсказуемой.

«Однако пока она выглядит довольно вялой. Десять лет назад представители США уже раздавали бы печенье протестующим в Тбилиси и шантажировали правительство суверенной страны угрозой внешнего военного вторжения. Это лишний раз доказывает, что американцы пребывают не в лучшей форме, а все их мысли сосредоточены вокруг собственных президентских выборов. Тем не менее Госдеп и подконтрольные ему НКО постараются сделать всё возможное для усиления протестной динамики, поскольку закон об иностранных агентах больно бьёт по интересам США в Закавказье», — сказал эксперт в беседе с RT.

Как пояснил Фельдман, США недовольны прагматичной и многовекторной внешней политикой грузинского парламента.

«Вашингтон хочет, чтобы официальный Тбилиси оставался инструментом сдерживания России, а сделать это можно лишь посредством цветной революции. США и ЕС будут способствовать эскалации конфликта между президентом и парламентом страны, всячески стимулируя уличные акции гражданского неповиновения. Если правоохранительные органы Грузии не дрогнут и останутся лояльными законному правительству, то общественный порядок будет восстановлен», — считает аналитик.

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В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в разговоре с RT отметила, что последние заявления представителя Госдепа и американского посольства укладываются в логику Вашингтона, согласно которой США «позволено всё, а их вассалам — ничего».

«Несмотря на все усилия США и их западных партнёров превратить Грузию в антироссийский оплот, парламент этой страны взял курс на суверенизацию информационного пространства, поскольку в стране существует множество неправительственных некоммерческих организаций, которые проводят интересы внешних игроков, в частности, Вашингтона. И, конечно, в преддверии осенних парламентских выборов активизировалась работа этих НКО по смещению действующего правительства, которое пытается сохранить сбалансированный курс в отношении России: было восстановлено авиасообщение между Тбилиси и Москвой, есть индикаторы восстановления экономических отношений. Всё это, конечно же, не может нравиться Западу», — полагает Федосова.

По её словам, закон об иноагентах невыгоден Соединённым Штатам, которые сейчас практически беспрепятственно влияют на ситуацию в Грузии изнутри, в том числе за счёт деятельности фондов и некоммерческих организаций.

«Ранее на Западе уже высказались, что принятие этого документа — это якобы поворот в обратную сторону от евроатлантического курса. Однако грузинская правящая партия хочет справедливо отмечать иностранное финансирование, если оно есть. Тем более что аналогичная система действует и во многих западных странах, включая США», — отметила Федосова.

Как считает эксперт, тот факт, что парламент Грузии принял законопроект во втором чтении, говорит о его планах «не сворачивать с этого курса».

Заседание грузинского парламента

РИА Новости

© Александр Имедашвили

«Но западникам нужно только полное подчинение: никакой справедливой, взвешенной информации не позволено иметь населению тех стран, которые они выбрали мишенью. Поэтому по мере продвижения к избирательной кампании в Грузии вполне можно ожидать усиление протестов», — полагает Федосова.

Как подчеркнул политолог Александр Асафов в комментарии RT, недовольство США грузинским законом об иноагентах демонстрирует «всё лицемерие Вашингтона и его двойные стандарты».

«Ведь именно в Штатах появилась эта идея и широко распространилась на Западе. Но Вашингтон не устраивает позиция Грузии, поскольку таким образом правящая партия декларирует защиту суверенитета. США мыслят исключительно терминами внешнего управления, и одними заявлениями Госдеп не ограничится. Потом, вполне возможно, из-за океана начнут поступать более серьёзные угрозы и попытки так или иначе вмешаться во внутренние дела Грузии как раз с помощью тех самых организаций и лиц, которые по новому закону будут признаны иноагентами», — заключил Асафов.