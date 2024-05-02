Восемь человек пострадали на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Грузии.
«1 мая на проспекте Руставели в ходе протестной акции пострадали восемь человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все они были госпитализированы, один из них уже выписан.
Ранее сообщалось, что на митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя.
Также стало известно, что полиция избила председателя оппозиционной партии Хабеишвили на митинге в Тбилиси.