Восемь человек пострадали на митинге против законопроекта об иноагентах в Тбилиси

По меньшей мере восемь человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания парламента 1 мая.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Грузии.

«1 мая на проспекте Руставели в ходе протестной акции пострадали восемь человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все они были госпитализированы, один из них уже выписан.

Ранее сообщалось, что на митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя.

Также стало известно, что полиция избила председателя оппозиционной партии Хабеишвили на митинге в Тбилиси.