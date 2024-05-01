Минздрав Грузии: на митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Грузии.
В ведомстве заявили, что на месте мобилизовано достаточное число машин скорой помощи и медперсонал оказывает гражданам все необходимые медицинские услуги.
«Трое правоохранителей госпитализированы», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури немедленно прекратить разгон выступающих против законопроекта об иноагентах демонстрантов в Тбилиси.