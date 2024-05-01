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Минздрав Грузии: на митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя

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Три правоохранителя пострадали и госпитализированы из-за митинга против закона об иноагентах в Тбилиси.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Грузии.

В ведомстве заявили, что на месте мобилизовано достаточное число машин скорой помощи и медперсонал оказывает гражданам все необходимые медицинские услуги.

«Трое правоохранителей госпитализированы», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури немедленно прекратить разгон выступающих против законопроекта об иноагентах демонстрантов в Тбилиси.

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