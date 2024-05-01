Полиция избила председателя оппозиционной партии Хабеишвили на митинге в Тбилиси

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Леван Хабеишвили на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси был избит полицией.

Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

«Избит председатель ЕНД Леван Хабеишвили. Распространивший фото мужчина получил серьёзные травмы», — сказано в материале.

Протестующие в Тбилиси бьют по мусорным бакам, которые поставили на проспекте Руставели, когда возводили баррикаду. В полицию бросают бутылки.

По данным Минздрава страны, трое силовиков уже обратились за медпомощью.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури немедленно прекратить разгон выступающих против законопроекта об иноагентах демонстрантов в Тбилиси.