Полиция избила председателя оппозиционной партии Хабеишвили на митинге в Тбилиси
Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
«Избит председатель ЕНД Леван Хабеишвили. Распространивший фото мужчина получил серьёзные травмы», — сказано в материале.
Протестующие в Тбилиси бьют по мусорным бакам, которые поставили на проспекте Руставели, когда возводили баррикаду. В полицию бросают бутылки.
По данным Минздрава страны, трое силовиков уже обратились за медпомощью.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона протестующих.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури немедленно прекратить разгон выступающих против законопроекта об иноагентах демонстрантов в Тбилиси.