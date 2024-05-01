Противники закона об иноагентах начали шествия по центру Тбилиси

Протестующие против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента начали шествия по улицам Тбилиси.

Как пишет ТАСС, ранее со сцены поэт Рати Амаглобели сообщил митингующим, что часть протестующих будет устраивать шествие по тбилисскому району Мтацминда, где расположены парламент, дом правительства, МИД, Первая классическая гимназия, а вторая часть пошла в направлении площади Свободы.

Вместе с этим правоохранительные органы призвали митингующих не выходить за рамки закона.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» примет закон об иностранных агентах, несмотря на дискомфорт от протестов.