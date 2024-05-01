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Противники закона об иноагентах начали шествия по центру Тбилиси

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RT
Протестующие против законопроекта об иностранных агентах у здания парламента начали шествия по улицам Тбилиси.
Противники закона об иноагентах начали шествия по центру Тбилиси
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС, ранее со сцены поэт Рати Амаглобели сообщил митингующим, что часть протестующих будет устраивать шествие по тбилисскому району Мтацминда, где расположены парламент, дом правительства, МИД, Первая классическая гимназия, а вторая часть пошла в направлении площади Свободы.

Вместе с этим правоохранительные органы призвали митингующих не выходить за рамки закона.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» примет закон об иностранных агентах, несмотря на дискомфорт от протестов.

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