Премьер-министр Грузии: власти примут закон об иноагентах, несмотря на протесты

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» примет закон об иностранных агентах, несмотря на дискомфорт от протестов.

«Я призываю митингующих воздержаться от насильственных и противоправных действий, нарушители ответят перед законом. Правоохранителей же призываю к максимальному терпению, хотя понимаю, что сложно не реагировать на насилие и оскорбления», — сказал глава правительства, слова которого приводит Sputnik Грузия.

Полиция Грузии на акции протеста у здания парламента задержала 63 человека. Во время разгона демонстрантов пострадали шестеро сотрудников МВД. Правоохранители попытались разогнать митингующих с помощью светошумовых гранат и газа.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса.