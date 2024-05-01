Полиция Грузии задержала 63 человека на протестах у здания парламента

Полиция Грузии на акции протеста у здания парламента задержала 63 человека, заявил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.

«Сотрудники МВД на прошедшей на проспекте Руставели акции задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции по 166-й и 173-й статьям 63 человека», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам замглавы ведомства, 30 апреля во время разгона акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси пострадали шестеро сотрудников МВД Грузии.

Правоохранители попытались разогнать митингующих против закона об иноагентах с помощью светошумовых гранат и газа.