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Полиция Грузии задержала 63 человека на протестах у здания парламента

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Полиция Грузии на акции протеста у здания парламента задержала 63 человека, заявил замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.
Полиция Грузии задержала 63 человека на протестах у здания парламента
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

«Сотрудники МВД на прошедшей на проспекте Руставели акции задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции по 166-й и 173-й статьям 63 человека», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам замглавы ведомства, 30 апреля во время разгона акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси пострадали шестеро сотрудников МВД Грузии.

Правоохранители попытались разогнать митингующих против закона об иноагентах с помощью светошумовых гранат и газа.

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