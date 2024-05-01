В Тбилиси попытались разогнать митинг, используя светошумовые гранаты и газ

Правоохранители в Тбилиси попытались разогнать митингующих против закона об иноагентах с помощью светошумовых гранат и газа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказано в материале, около 04:00 (03:00 мск) на проспекте Руставели раздался звук выстрела, до этого обстановка была спокойная.

В ответ протестующие начали кидать в силовиков бутылки. Затем прозвучали ещё ряд выстрелов светошумовыми гранатами.

Ранее телеканал «Мтавари архи» сообщил, что председатель крупнейшей оппозиционной партии Леван Хабеишвили на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси был избит полицией.