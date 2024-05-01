Шестеро сотрудников МВД Грузии пострадали при разгоне митинга в Тбилиси
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«В результате насильственных действий участников акции тяжёлые увечья разного рода получили шесть сотрудников Министерства внутренних дел», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что большая часть участников протеста против закона об иноагентах в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели.
Правоохранители в Тбилиси попытались разогнать митингующих против закона об иноагентах с помощью светошумовых гранат и газа.