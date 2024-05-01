Шестеро сотрудников МВД Грузии пострадали при разгоне митинга в Тбилиси

Во время разгона акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси пострадали шестеро сотрудников МВД Грузии, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.

«В результате насильственных действий участников акции тяжёлые увечья разного рода получили шесть сотрудников Министерства внутренних дел», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что большая часть участников протеста против закона об иноагентах в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели.

Правоохранители в Тбилиси попытались разогнать митингующих против закона об иноагентах с помощью светошумовых гранат и газа.