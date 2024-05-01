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В Тбилиси протестующие отошли от здания парламента на проспекте Руставели

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Большая часть участников протеста против закона об иноагентах в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели.

Об этом информирует РИА Новости.

Как сказано в материале, протестующие заняли территорию рядом с законодательным органом после того, как силовики освободили часть проспекта Руставели и дали участникам протеста подойти к парламенту.

Затем протестующие заняли территорию рядом со зданием и пытались пройти к одному из входов в парламент. В то время его занимали правоохранители.

Далее силовики отошли и оттуда к зданию МВД. При этом они не дали протестующим пройти переулок и отогнали участников протеста обратно к проспекту Руставели.

Ранее спецназ в Тбилиси покинул часть проспекта Руставели.

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