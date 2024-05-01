Спецназ покинул часть проспекта Руставели, протестующие строят баррикады

Спецназ в Тбилиси покинул часть проспекта Руставели, сообщает РИА Новости.

Как говорится в материале, после очередной попытки оттеснить протестующих, в ходе которой силовики применили светошумовые гранаты и газ, силовики покинули часть проспекта Руставели.

Далее участники протеста подошли к зданию парламента и начали строить у него баррикады из мусорок и железных заграждений.

Спецназ отошёл на такое расстояние, что от парламента его не видно. Кроме того, уехали водомёты, которые использовались на демонстрации.

Ранее правоохранители в Тбилиси попытались разогнать митингующих против закона об иноагентах с помощью светошумовых гранат и газа.