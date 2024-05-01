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Мэр Тбилиси: враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса

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Враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так он прокомментировал прошедшие минувшей ночью беспорядки и столкновения полиции с протестующими, которые выступают против принятия закона об иноагентах.
Мэр Тбилиси: враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса
  • Gettyimages.ru

«Дестабилизации и хаоса в Грузии желают враги этой страны», — сказал Каладзе, слова которого приводит Sputnik Грузия.

Мэр поблагодарил сотрудников МВД за предотвращение массовых беспорядков.

Если население Грузии желает сменить власть, то это должно происходить путём выборов, а не переворота, подчеркнул глава города.

Полиция Грузии на акции протеста у здания парламента задержала 63 человека. Во время разгона демонстрантов пострадали шестеро сотрудников МВД.

Правоохранители попытались разогнать митингующих с помощью светошумовых гранат и газа.

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