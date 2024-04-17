Повторение пройденного: парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иностранных агентах

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», рассмотрение которого спровоцировало массовые протесты в Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на закон вето в случае его принятия. В прошлом году из-за массовых протестов правящая партия Грузии отказалась от принятия аналогичного законопроекта об иностранных агентах, однако сейчас решила вернуться к его обсуждению. Эксперты полагают, что прозападная оппозиция снова попытается добиться снятия законопроекта через уличные акции.

В среду, 17 апреля, парламент Грузии в первом чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За проголосовали 83 депутата, против не выступил никто, поскольку в голосовании участвовали только представители парламентского большинства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая занимает прозападную позицию и в прошлом году поддерживала протестующих против этого документа, заявила, что в случае принятия закона наложит на него вето — несмотря на то, что оно впоследствии может быть преодолено решением парламента.

Со своей стороны, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Тбилиси не принимать закон об иноагентах. По его словам, окончательное его принятие «негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС».

Позднее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что власти республики не откажутся от принятия закона, несмотря на критику со стороны представителей других стран.

Законопроект был внесён на рассмотрение парламента правящей партией «Грузинская мечта» 3 апреля. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе ранее сообщил, что единственным отличием документа от редакции 2023 года стала замена формулировки «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».

15 апреля документ был одобрен комитетом парламента Грузии по юридическим вопросам. Документ предполагает присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа, а также внесение их в специальный реестр.

Акции протеста

Рассмотрение законопроекта сопровождалось акциями протеста прозападной грузинской оппозиции, которая называет документ «российским» и утверждает, что он якобы направлен на ущемление гражданских свобод в стране.

Протесты начались вечером 15 апреля. Оппозиционеры перекрыли в центре Тбилиси проспект Руставели и окружили здание парламента страны с лозунгами «Нет российскому закону» и «Вернём Грузию». Акции протеста также проходили в Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

В парламенте во время обсуждения документа произошла драка между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Мамукой Мдинарадзе во время его выступления с трибуны. К конфликту присоединились другие депутаты, и сайт парламента прервал трансляцию.

После митинга МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям представителей власти.

Акции протеста в центре Тбилиси продолжились 16 апреля. В этот раз для разгона протестующих силовики применили перцовый газ и водомёты. В МВД Грузии сообщили, что оппозиционеры вступили в потасовку с полицейскими, бросали в них камни и бутылки. В результате столкновений один сотрудник ведомства получил ранения и попал в больницу. Кроме того, был повреждён полицейский автомобиль. В полиции сообщили, что были задержаны 11 человек.

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На фоне акций протеста поддерживающая оппозицию президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что рассмотрение закона в парламенте и сопутствующие этому беспорядки якобы являются результатом подрывной деятельности со стороны Москвы.

«Настойчивое стремление властей принять этот закон против воли населения и несмотря на протесты партнёров является прямой провокацией, российской стратегией дестабилизации», — приводят её слова грузинские СМИ.

Политик также обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой внести ситуацию, связанную с законопроектом об иноагентах и митингами в Грузии, в повестку дня ближайшего заседания Евросовета.

Напомним, схожая ситуация из-за законопроекта об иностранных агентах уже была в Грузии в марте 2023 года. Тогда его рассмотрение вызвало массовые протесты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Оппозиционные силы поддержала президент Зурабишвили, а также официальные представители США и Евросоюза.

7 марта 2023 года в первом чтении был принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния», а в Тбилиси снова прошла многотысячная акция оппозиции. Демонстранты попытались перекрыть служебный вход в парламент, что привело к столкновению с полицией, которая применила слезоточивый газ и водомёты для разгона толпы.

Беспорядки продолжились и в последующие дни: оппозиционеры соорудили на улицах Тбилиси баррикады, в ответ в город были стянуты дополнительные силы полицейского спецназа, которые применили водомёты, резиновые пули, слезоточивый газ. 9 марта 2023 года правящая партия «Грузинская мечта» отозвала законопроект.

Популистские обвинения

Принятие парламентом Грузии законопроекта об иноагентах в первом чтении свидетельствует о намерении правящей партии сохранить суверенитет страны, считает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

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«Правящая партия настаивает на сохранении определённого суверенитета своей страны и старается ограничить присутствие как иностранных НКО, так и влияние Запада на политические процессы в Грузии. В том числе процессы, которые направлены на инициацию нового конфликта с Россией... Прозападные оппозиционные фракции и президент Грузии выступают против закона, так как значительная часть поддерживающих их организаций и СМИ могут попасть под его действие и получить статус иноагентов. Сейчас это снова приводит к повторению политического кризиса 2023 года», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в разговоре с RT отметила, что главными противниками этого законопроекта являются агенты влияния Запада, которые попадают под его действие.

«Оппозиция в Грузии, как и российская прикормленная оппозиция, ожидаемо болезненно реагирует на попытки поставить их деятельность под общественное наблюдение и вывести из серой зоны, маркировав их как иноагентов», — заявила политолог.

Протесты в Тбилиси

AP

© Zurab Tsertsvadze

Стоит ожидать, что после принятия парламентом Грузии законопроекта об иностранных агентах в первом чтении оппозиция при поддержке Запада возобновит попытки добиться его снятия через уличные акции, как это было в 2023 году, отметил Сергей Маргулис.

«Очевидно, что давление будет оказываться. По примеру прошлого года мы видели, что градус этих протестов может быть очень высоким. Можно ожидать, что прозападная оппозиция попытается задействовать все возможные средства, в том числе привлечение максимального количества людей к уличным акциям», — пояснил политолог.

При этом прозападные политики в Грузии пытаются убедить граждан в том, что в происходящем каким-то образом виновата Россия, которая якобы чуть ли не сама написала этот законопроект, хотя схожие положения имеются в законодательствах США, Канады, Евросоюза.

«Рука Кремля» давно превратилась в популистский инструмент для целого ряда политиков постсоветского пространства, придерживающихся прозападного курса. Попытка правящей партии Грузии дистанцироваться от нынешнего противостояния РФ с Западом и отказ отдавать управление страной иностранным организациям трактуется как пророссийский курс. Поэтому использование аргумента, что за принятием закона стоит Москва, — это чисто популистский шаг», — заключил собеседник RT.